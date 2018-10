Maltempo a Pescara, golene ancora chiuse e una scuola non riapre

Dal Comune di Pescara confermano come domani riapriranno le scuole cittadine a eccezione però di una.

Infatti le lezioni non riprenderanno nella succursale di via Italica dell'Ipssoa De Cecco, l'istituto alberghiero.

Restano ancora chiuse invece le golene con conseguente divieto sia di transito che di sosta per il livello dell'acqua del fiume. Chiusi al pubblico anche i parchi cittadini per proseguire nel controllo delle piante potenzialmente pericolanti, dopo la caduta di alcuni pini d'Aleppo.

Questo il dettaglio della situazione aggiornata al tardo pomeriggio di oggi, come fa sapere il vice sindaco Antonio Blasioli:

Scuole primarie

La giornata odierna di chiusura delle scuole ci è servita per effettuare dei sopralluoghi nei plessi comunali, dove, a parte qualche leggera infiltrazione agevolmente superabile e affrontabile dai nostri uffici dell’Edilizia Scolastica, riscontrati in due o tre istituti, non ci sono grandi problemi, quindi sarà un rientro tranquillo.

Scuole superiori

Riaprono anche le scuole superiori presenti su Pescara, fatta eccezione del plesso di via Italica dell’Ipsseoa De Cecco per ulteriori verifiche. Nel pomeriggio odierno mi sono recato sul posto con il responsabile del servizio scuola della Provincia, l’architetto Mancini e il presidente facente funzioni Silvina Sarra a verificare alcune infiltrazioni presenti nella scuola. Questa sola succursale pertanto resterà chiusa per due giorni, vale a dire domani e giovedì 25, ma la presidente è già all’opera con i tecnici e con la dirigente scolastica per il ripristino della normalità.

Restano chiuse le golene

L’ultimo dispaccio del Centro Funzionale Abruzzo della Protezione civile è di stanotte e richiedeva il monitoraggio delle golene per via della portata del fiume. Un’attenzione che siprotrarrà fino ad allarme rientrato e dunque resteranno chiuse anche stanotte. I volontari della Protezione Civile di Pescara continueranno a visionare il livello del fiume, non appena l’allerta del Cfa cesserà, provvederemo nell’immediatezza a riaprire al transito le golene nord e sud del fiume Pescara.

Cimiteri e parchi

Domattina riapriranno i cimiteri, mentre restano ancora chiusi i parchi cittadini per la sola giornata di domani, questo per fare un’ulteriore verifica sulla stabilità delle piante, visto che ieri a causa del maltempo abbiamo avuto diverse cadute. Teniamo sotto stretto controllo alcuni alberi caduti nell’ex quartiere 3 e a Ina casa di via Passolanciano e tre esemplari di pini d’Aleppo, di cui due di grandi dimensioni, all’interno nel quartiere popolare di via D’Avalos, incrocio con via Spaventa, dove stamane siamo andati a fare un accurato sopralluogo con i nostri agronomi e dobbiamo fare controlli sulle altre piante, perché i tre pini erano radicati in aiuole aperte, spazi verdi senza interferenze di sottoservizi, con una chioma libera, senza precedenti potature, per garantirne la qualità ecologica adatta agli ambienti aperti, liberi da costrizioni. Tuttavia la plasticità del suolo ha avuto la meglio rispetto alla vigoria della pianta e anche all’integrità dell’apparato radicale, per questo abbiamo deciso questo supplemento di indagine, in nome della prevenzione e al controllo. I pini saranno rimossi a partire da domani.

Strade

E infine domani partiranno anche i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade dove, a causa della pioggia, si sono formate buche e altri dislivelli. Interverremo con il cosiddetto asfalto a caldo. I nostri operai oggi sono intervenuti con asfalto a freddo, e quindi provvisorio, sulle principali arterie cittadine per rendere sicura la mobilità, ma domani pomeriggio, con una somma urgenza messa in atto dal Servizio Manutenzione, si procederà con asfalto a caldo su tutte le strade su cui è stata effettuata oggi una ricognizione.