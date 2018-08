Glenn Hughes si rilassa comprando magliette dopo il concerto di Pescara

Glenn Hughes, ex cantante dei Deep Purple, si rilassa tra Pescara e Chieti dopo lo scoppiettante concerto tenuto martedì sera al Teatro d'Annunzio.

Il rocker, infatti, è stato avvistato (e fotografato) ieri pomeriggio al centro commerciale Megalò, dove era andato a comprare alcune magliette presso il negozio della Lewis. Come un normalissimo avventore, Hughes è entrato nell'attività commerciale per fare shopping. Dopo le tradizionali foto di rito, ha ringraziato ed è andato via.