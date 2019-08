Nuovo comandante in 2a per la capitaneria di porto di Pescara, ecco chi è [FOTO]

Il Capitano di Fregata Giuseppe Barretta è il nuovo Comandante in 2a della Capitaneria di porto – sede di Direzione Marittima – di Pescara.

Prende il posto del Capitano di Vascello Enrico Macrì, che domenica 1° settembre lascerà l’incarico perché trasferito alla capitaneria di porto di Gallipoli, per assumerne il comando.

Macrì si congeda dunque dalla nostra città dopo una permanenza complessiva di 7 anni.

"Per il comandante Barretta - si legge in una nota - sarà l’occasione di proseguire e ampliare l’attività finora svolta apportando la propria competenza e preparazione, già note a gran parte di coloro che saranno i suoi prossimi interlocutori, all’interno ed all’esterno del Comando di Pescara e che hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui in questi anni, in un’ottica di continuità".