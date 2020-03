Giovina Testino va in pensione dopo 40 anni di servizio, festa nel Comune di Pescara

Prima i colleghi di lavoro e oggi, lunedì 2 marzo, i componenti del consiglio comunale di Pescara hanno salutato Giovina Testino, dipendente comunale, che va in pensione dopo 40 anni di servizio.

Giovedì scorso la Testino ha prima festeggiato con gli ormai ex colleghi di lavoro e poi oggi nell'assise civica c'è stato un brindisi per salutarla.

Giovina Testino è sempre stata amata per la sua cordialità e per la sua disponibilità verso tutti non facendo mai mancare un sorriso.