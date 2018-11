Lutto a Nocciano, muore Giovanni Bosco dell'omonima azienda vinicola

Nocciano in lutto per la morte del Cavaliere Giovanni Bosco.

Bosco, pilastro delle omonime Storiche Cantine Bosco, è scomparso nella tarda serata di ieri, venerdì 9 novembre, all'età di 85 anni.

A dare la notizia del decesso sono stati gli amati figli Stefania e Nestore, di cui è stato mentore.

Questo quanto condiviso nel profilo Facebook aziendale:

«Chi lo ha conosciuto personalmente lo ricorderà per la sua voce burbera e il suo cuore grande, per la sua intraprendenza e la sua instancabile voglia di convivialità. Per gli sfortunati che non possono annoverarsi tra i suo tanti amici, il suo nome resterà per sempre legato alla storia dell’imprenditoria vinicola abruzzese. Si è spento tra l’affetto dei suoi cari e siamo sicuri che la sua luce continuerà a guidarci con il suo insegnamento. Buon viaggio Boss».