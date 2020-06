Ancora omofobia a Pescara: giovane omosessuale pestato a sangue finisce in ospedale con la mandibola fratturata

Nuovo episodio di violenza ed omofobia a Pescara. La notte fra il 25 e 26 giugno, infatti, in pieno centro nella zona della nave di Cascella una coppia di ragazzi omosessuali che stava passeggiando nella zona è stata aggredita da un gruppo di ragazzi. Uno dei due, un 25enne studente fuori sede all'Università di Pescara, è stato pestato a sangue con calci e pugni dai ragazzi che lo hanno lasciato a terra e che hanno aggredito anche alcuni passanti intervenuti per fermare l'atto di violenza. Il giovane è stato ricoverato in ospedale ed ha riportato la frattura della mandibola riposizionata con un intervento chirurgico. Era arrivato in città per incontrare dopo mesi il suo compagno di Pescara.

Dalle testimonanze sembra che si tratti di un gruppo di ragazzi giovanissimi, ed al pestaggio ha partecipato anche una ragazza. Le associazioni Arcigay Chieti e Mazì di Pescara condannano duramente l'episodio ricordando come durante la Pride Week a Pescara ci siano stati diversi episodi di intolleranza verso i volontari delle associazioni con insulti in particolare nella giornata di ieri sabato 27 giugno a margine del flash mob nella zona della Madonnina.

Ai due ragazzi mandiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Come associazioni Arcigay offriamo loro disponibilità a livello legale e psicologico rispondendo altresì all'appello lanciato dal ragazzo aggredito come Arcigay Chieti e Mazì – Pescara, affiliata Arcigay, le quali continueranno il loro operato costante nell'educazione al rispetto e all'accoglienza nonché nel contrasto all'omo lesbo-bi-transfobia. A Pescara c'è ancora molto lavoro da fare e purtroppo questo ennesimo triste ed inaccettabile caso lo dimostra

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa le stesse associazioni avevano denunciato anche un altro episodio di omofobia avvenuto in un parco della città, dove una coppia di ragazze è stata insultata dal custode per un semplice abbraccio.