Giornata Nazionale della Legalità: gli studenti dell'Alberghiero intervistano il procuratore Di Giovanni

Giornata speciale quella di domani per gli studenti delle classi quinte dell'Istituto Alberghiero "De Cecco" di Pescara che, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità promossa nell'ambito del Premio Borsellino, intervisteranno il sostituto procuratore di Pescara Andrea Di Giovanni.

Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Di Pietro, illustrando il programma della manifestazione che partirà in aula magna nella sede di via dei Sabini a Pescara. Per il quarto anno consecutivo l'Alberghiero partecipa alla Giornata Nazionale della legalità: