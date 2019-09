Giornata mondiale della salute mentale, anche a Pescara visite gratis per le donne

Anche a Pescara, la Asl promuove in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, l'iniziativa “H-Openday”, dedicata alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento.

Sarà infatti possibile nelle giornate dell'8 e 9 ottobre, sottoporsi a visite psichiatriche e colloqui psicologici gratuiti per coloro che non sono ancora stati presi in carico dal servizio. L'appuntamento è nella sede del distretto sanitario di Pescara Nord in via Nazionale Adriatica 140 a Pescara nel centro di salute mentale, dalle 10,30 alle 15,30.L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica.

Ci saranno anche info point, conferenze, distribuzione di materiale sulle malattie mentali, suicidio giovanile e schizofrenia. L'obiettivo è avvicinare le donne all'avvio di terapie superando quella difficile barriera che spesso è costituita dal primo colloquio e dalla prima richiesta di aiuto ad uno specialista.

Le visite possono essere prenotate al numero 085.4253446, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle

ore 15.30.