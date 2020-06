Giornata mondiale del donatore, il commento del presidente dell’Avis comunale 

Giornata mondiale del donatore in programma domenica 14 giugno, ecco il commento del presidente dell’Avis comunale. Vincenzo Lattuchella, infatti, presenta l’iniziativa presa insieme al Comune di Pescara, che riguarda l’illuminazione di rosso sia del Ponte Flaiano sia del municipio per sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue:

”Quest'anno Avis Pescara compie 60 anni, ed era nostra intenzione omaggiarla con un insieme di eventi culturali, sociali e di prevenzione. Nella speranza di ritornare presto a svolgere le nostre attività associative, sposteremo i vari eventi nel corso dei prossimi mesi. Il punto primario riguarda i giovani con attività di propaganda, di educazione civica in collaborazione con le amministrazioni locali. Non sono il futuro ma il nostro presente, e come tale vanno accompagnati in un percorso di crescita morale e civica”.