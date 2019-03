Giornata delle Foreste, anche in Abruzzo è allarme incendi

Un aumento del 1700% degli incendi nel 2019 rispetto all'anno precedente, complici anche i cambiamenti climatici con un danno al patrimonio naturale italiano incalcolabile. Nella Giornata internazionale delle foreste Coldiretti lancia l'allarme riguardante i roghi, che interessa anche l'Abruzzo, dove c'è stat un aumento degli incendi con migliaia di ettari di zona boschiva distrutti

Purtroppo anche nella nostra regione è finora mancata l’opera di prevenzione nei boschi che, a causa dell’incuria e dell’abbandono, sono diventati vere giungle ingovernabili. Siamo di fronte all’inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si è impossessata dei terreni incolti con una densità che la rende del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza anche perché per effetto della chiusura delle aziende agricole, i boschi si trovano spesso senza la presenza di un agricoltore che possa gestirli

Fondamentale, sottolinea Coldiretti, evitare l'allontanamento dalle campagne, dove gli imprenditori agricoli spesso sono dei veri e propri "custodi" del patriomonio verde, e per questo l'associazione invita le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli agricoltori per svolgere attività di monitoraggio e prevenzione degli incendi.

Ma una ulteriore opportunità secondo Coldiretti potrebbe arrivare dall’aumento del prelievo del legname dai boschi con lo sviluppo di filiere che potrebbero generare nuovi posti di lavoro. “Lo spazio per un rilancio della forestazione è enorme. L’industria italiana del legno è la prima in Europa, ma con legname che arriva da altri Paesi vicini come Austria, Francia, Svizzera e Germania a dimostrazione di un grande potenziale economico inutilizzato