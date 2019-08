Giornata conclusiva del progetto Mare Amico, il bilancio [FOTO]

Giornata conclusiva, ieri, del progetto Mare Amico organizzata dalla Fisa, Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino, Associazione Formiamo Formazione e Misericordia di Pescara. L'evento si è svolto allo stabilimento balneare Nuovo Tramonto di Pescara. La giornata ha avuto inizio con l'associazione 'Gli Scatenati' di Angela Padalino, che hanno animato la spiaggia con attività per i bimbi.

Successivamente lezione dei nodi marinareschi svolta dal maestro di salvamento della Fisa Antonio Gasparroni. Successivamente l'associazione Formiamo Formazione ha tenuto una lezione sul primo soccorso per i bimbi con l'istruttrice Giorgia Bevilacqua.

Subito dopo, la Misericordia di Pescara ha fatto una dimostrazione pratica di disostruzione delle vie aeree nel soggetto adulto, bambino e lattante.

Nella parte conclusiva tre simulazioni di recupero con Sup Rescue, con il rullo di salvataggio e con l'utilizzo di pinne e maschera per il recupero a nuoto di un pericolante in mare e soccorso sanitario a cura degli Angeli del Mare, diretti da Marco Schiavone, con conseguente soccorso con mezzo quad e ambulanza soccorsi coordinati dal formatore Misericordie Francesco Bevilacqua, che con la sua squadra ha dato luogo ad un vero saggio professionale di soccorso e di formazione.

Ecco cosa si legge in una nota: