I giocatori e le giocatrici del Pescara Calcio al fianco dei prematuri dell'ospedale - FOTO

Giornata speciale quella di ieri 18 dicembre per una delegazione di giocatori e giocatrici del Pescara Calcio che si sono recati in visita nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Pescara. Presente anche l'assessore alle politiche sociali del Comune Di Nisio.

Obiettivo della visita, oltre quello di portare gli auguri di Natale e la vicinanza ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie nel reparto diretto dalla dottoressa Susanna Di Valerio, è stato la consegna di una donazione frutto della raccolta fra i giocatori, lo staff ed i dirigenti del Delfino. I giocatori biancazzurri, capitanati dal portiere Fiorillo, hanno anche lasciato piccoli doni e regali. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "L'abbraccio dei prematuri" guidata dalla presidente Luisa Di Nicola che ha ringraziato tutti i presenti per la bella giornata:

Un enorme grazie speciale per il contributo che hanno donato all'associazione, impegnata da sempre a sostenere i genitori e il reparto . Un ringraziamento anche a tutti coloro che sono intervenuti e in particolar modo all'assessore Nicoletta Di Nisio per la sua sensibilità e assidua e continua presenza