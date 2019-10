Al via "Giardini d'Autunno", tutte le magie di questa stagione spiegate al Parco dei Ligustri

Inizia domenica 6 ottobre, alle ore 11, il ciclo di eventi dal titolo "Giardini d'Autunno" nella cornice naturale del Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino.

Quattro appuntamenti dedicati alle buone pratiche, agli interventi e alle regole da rispettare per una corretta gestione del verde e delle specie botaniche.

La prima lezione riguarderà la biodiversità. Si prosegue il 20 ottobre con tema la sostenibilità ambientale e la progettazione più adeguata da mettere in pratica per rispettare i ritmi naturali e rendere il giardino resiliente ai cambiamenti climatici.

Il 10 novembre, l'appuntamento riguarderà ogni aspetto estetico e botanico, scoprendo i cromatismi e le affascinanti vedute che si creano in questo particolare periodo dell'anno. Si chiude il 24 novembre con la Festa Nazionale degli Alberi incentrata al valore ecologico e paesaggistico. Per l'occasione sarà messo in dimora un albero, spiegando i principali passaggi per una duratura conservazione nel tempo.

Per la partecipazione agli eventi è necessario contattare lo staff del Cea al numero 3291521643 oppure scrivere a educazioneambientale@villadeiligustri.com