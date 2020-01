Il fratello di una vittima di Rigopiano: "Al dolore per Marco si aggiunge, atroce, quello per l'ingiustizia"

«Al dolore per la perdita di Marco si aggiunge, atroce, quello per l'ingiustizia».

A dirlo, alla vigilia del terzo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, è Gianluca Tanda, fratello di una delle 29 vittime.

«La perdita di un fratello nel mio caso, e comunque di un caro», dice Tanda all'AdnKronos, «provoca un dolore così forte da cambiare la vita a tutta famiglia. Nel nostro caso, nel caso di una tragedia come lo è stata la valanga di Rigopiano, quello che ci manda giù nel baratro della disperazione è la lettura attenta delle carte, la certezza che si potevano salvare. E allora sono un continuo pendolo che oscilla tra gioia e sconforto».

Questo quanto dichiarato da Tanda (che nei giorni scorsi ha presentato una nuova denuncia) all'AdnKronos alla vigilia della commemorazione prevista domani tra Farindola e Penne:

«Provo gioia quando leggendo gli atti del processo noto un errore commesso da parte di chi avrebbe potuto muoversi per portare in salvo mio fratello e gli altri all'interno del resort. E come se avesse segnato la Roma: ecco l'errore, mi dico. Ecco dove hanno sbagliato. E arriva lo sconforto, perché alla fine per cosa esulto? Per un errore che si scopre oggi, quando Marco e gli altri sono morti?. Mamma domani non ci sarà, l'ultima volta è svenuta e le ho vietato di venire. Lei cerca di non pensarci, non ne parliamo quasi mai: appena nomino Rigopiano cambia espressione. Perché continuiamo ad andare lì? Per tenere vivo il ricordo, più semplicemente, e perché in quel posto avvertiamo forte il segnale che ci sono ancora. Una farfalla che si posa sulla spalla, un soffio. Lo so, è difficile da spiegare ma è una energia che chiede a tutti i costi la verità. Ci andiamo a caricare e torniamo giù più forti di prima. Paradossalmente stiamo bene quando siamo lì, il problema è quando si torna a casa. Per noi fratelli, sorelle, figli e genitori, la vita deve continuare, ma lo facciamo a fatica. Al dolore per la perdita si aggiunge, atroce, quello per l'ingiustizia. Ci manca Marco, era la punta di diamante della famiglia, riuscito a diventare un pilota di linea, sarebbe diventato comandante di lì a un mese. Si era portato il tablet per studiare. La tragedia ha spezzato il suo sogno».