Gianluca Desiderio è il nuovo presidente del Comitato Cri di Pescara [FOTO]

Gianluca Desiderio è il nuovo presidente del Comitato Cri di Pescara. Succede a Fabio Nieddu, in carica dal 2016. Queste le sue prime parole:

“È una grande emozione questa che sto vivendo oggi in quanto sto assumendo una carica prestigiosa. Mi onora poter rappresentare i Volontari e tutti i soci della Croce Rossa di Pescara sperando di essere all’altezza del ruolo, finora ricoperto da persone illustri e di grandi qualità come il mio predecessore, Fabio Nieddu. Sono consapevole dell’immenso patrimonio umano e materiale che abbiamo a disposizione grazie all’immenso lavoro di chi mi ha preceduto pertanto, durante i prossimi anni, cercherò di arricchirlo sempre più per metterlo sempre a disposizione della nostra comunità”.