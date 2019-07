Studente dell'Alberghiero di Pescara all'Alma di Parma, l'alta scuola fondata da Marchesi

Si chiama Giandomenico Palmieri ed è uno studente di 18 anni dell'istituto Alberghiero Ipssar "De Cecco" di Pescara, con indirizzo Sale e vendita, che è stato selezionato per il corso organizzato dall'Alma di Parma.

Il 18enne Palmieri sarà l'unico studente abruzzese dei 19 totali che parteciparanno alla scuola di alta specializzazione fondata da Gualtiero Machesi.

Palmieri è stato selezionato nei mesi scorsi tra tutti gli Istituti alberghieri della nostra regione aggiudicandosi un posto tra altri 19 studenti di Sala, uno per ciascuna regione.

«Un ulteriore motivo d’orgoglio per la nostra scuola che per il secondo anno consecutivo ha segnato tale traguardo e che, soprattutto, continua a far emergere giovani talenti che siamo certi sapranno far onore al nostro territorio, anche attraverso la promozione dei nostri prodotti tipici», dice la dirigente Alessandra Di Pietro.

Palmieri classe 4 indirizzo Sala e Vendita Sezione C, a fine luglio partirà per un’esperienza importante e gratificante, in rappresentanza non solo dell’Alberghiero "De Cecco" di Pescara, ma dell’intero Abruzzo, individuato nell’indirizzo Sala tra altre centinaia di studenti della nostra regione. Nel corso dell’esperienza, Giandomenico avrà accanto a sé altri 19 studenti di indirizzo Sala, ciascuno proveniente da una regione italiana, e 21 studenti dell’indirizzo Cucina, e gli studenti parteciperanno alle lezioni dei migliori chef di fama internazionale, un’occasione unica per tutti i ragazzi selezionati”. Peraltro Giandomenico Palmieri vanta già un curriculum di tutto rispetto e tra il 2018 e il 2019 le sue esperienze di successo sono state: stagista a Sanremo nel prestigioso ‘Royal hotel’ 5 stelle Lusso, con grandi apprezzamenti. Vincitore dello Stage a Malta nell'ambito del progetto 'Astri nascenti' promosso dalla Camera di Commercio Pescara-Chieti; vincitore dello Stage in Germania a Dresda promosso sempre dalla Camera Commercio nell'ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in UE. Primo classificato al Concorso Equilibrium Academy Sezione Bartending; partecipazione con segnalazione di merito al concorso degli Istituti Alberghieri Abruzzo- Molise 'Un cocktail per Amico', svoltosi all'Aquila.