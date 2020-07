Giancarlo Di Vincenzo è il nuovo prefetto di Pescara

È Giancarlo Di Vincenzo il nuovo prefetto di Pescara.

Di Vincenzo prende il posto di Gerardina Basilicata che è andata in pensione.

Come segnala l'agenzia Dire, la nomina di Di Vincenzo è stata deliberata ieri sera, lunedì 6 luglio, dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Di Vincenzo, 55 anni laureato in Giurisprudenza, assume le funzioni di Prefetto di Pescara, cessando dalla posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo numero 139/2000. Il suo ultimo incarico è stato quello di Capo Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del ministero dell'Interno.