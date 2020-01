Giampaolo Matrone non parteciperà alla cerimonia per il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano

Non sarà presente a Rigopiano, in occasione del terzo anniversario del crollo dell'hotel, Giampaolo Matrone, uno dei superstiti della tragedia dove perse la moglie Valentina. Il pasticcere, infatti, tramite il suo legale avvocato Andrea Piccoli, ha deciso di vivere il dolore intimamente e dunque non parteciperà alla commemorazione ufficiale in programma a Farindola e sul luogo del crollo della struttura che provocò 29 vittime.

La decisione, spiega il legale, arriva anche per tutelare la piccola figlia dall'esposizione mediatica:

Finalmente adesso spero che alcune istanze avanzate vengano prese in considerazione e questo processo subisca una accelerazione. Mi auguro che questo nuovo anno porti a passi in avanti per dare verità e risposte ai familiari

Alla commemorazione, invece, ha già confermato la partecipazione il ministro Bonafede. La cerimonia si terrà sabato 18 gennaio, a tre anni esatti dalla slavina che spazzò via l'hotel Rigopiano con gli ospiti ed il personale.