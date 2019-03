Le gemelle Fazzini di Città Sant'Angelo espulse nell'ultima puntata de "Il Collegio"

È finita male l'avventura delle gemelle di Città Sant'Angelo, Cora e Marilù Fazzini all'interno de "Il Collegio" di Rai 2.

Infatti nel corso dell'ultima puntata della programma, andata in onda ieri sera, martedì 12 marzo, le due ragazze che studiano a Pescara, sono state espulse con vergogna per la condotta indisciplinata che hanno avuto nei confronti di uno degli insegnanti, il professor Raine, al quale hanno mancato di rispetto.

Mandate in presidenza, al termine del colloquio con il preside, entrambe sono state cacciate dalla scuola.

Dopo la decisione presa dal preside le due giovani angolane sono scoppiate in lacrime e ammesso di essere cresciute grazie a questa esperienza.

Per rivedere l'ultima puntata de "Il Collegio" basta cliccare su questo LINK.