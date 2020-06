Gelato gratis per tutti, così riapre la gelateria dopo il video virale del topo nella vetrina

Gelato gratis per tutti in occasione della riapertura della gelateria Pepper Cream di corso Umberto I a Pescara finita nell'occhio del ciclone dopo il video, diventato virale, che mostrava un topo attaccato alla porta vetrina di ingresso del locale.

Questa l'iniziativa annunciata dal gestore dell'attività, Marco Drago, per domani, mercoledì 24 giugno dalle ore 16 alle 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Per ringraziare tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà e convincere gli scettici», spiega Drago, «abbiamo organizzato un evento per mercoledì a partire dalle 16 alle 21. Durante questo evento ci sarà l’animazione per i più piccoli e gelato gratis per tutti».