Gattino intrappolato nel motore di un'auto in centro, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Un gatto è rimasto intrappolato nel vano motore di un'automobile in pieno centro a Pescara oggi pomeriggio, lunedì 1 ottobre.

In particolare, un automobilista, proprietario di una Volkswagen Golf, nel momento in cui è entrato nell'abitacolo e si è messo al volante in via Firenze, ha udito i miagolii di un gattino provenire dal vano motore della vettura subito dopo aver acceso il mezzo.

Non ha esitato un attimo ed è sceso dal veicolo per chiamare la polizia municipale.Dopo qualche minuto sul posto sono giunti gli agenti che, valutata la situazione, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco hanno così iniziato una delicata operazione di recupero visto che il micetto era intrappolato tra passaruota e vano motore e avrebbe potuto farsi male o peggiorare la sua posizione a causa della paura.

Ma grazie alla bravura dei pompieri dopo vari tentativi il 4 zampe è stato liberato e salvato.

Il gatto subito dopo è stato messo in un trasportino e portato da una residente che abita in zona.