Il Garbino sta per abbandonarci, ma il maltempo su Pescara non arriverà

Il Garbino sta per abbandonarci in favore del Maestrale, tuttavia stamane su Pescara splende il sole e il maltempo non arriverà.

Secondo Abruzzo Meteo, infatti, sulla nostra regione oggi (solstizio d'inverno) le temperature torneranno a diminuire e potrà tornare a cadere la neve sui rilievi al di sopra dei 1400-1500 metri, specie su quelli che si affacciano ad ovest, ma dalla tarda mattinata odierna e nel corso del pomeriggio si prevede un graduale miglioramento.

È atteso vento più feddo nel pomeriggio-sera, con qualche scroscio di pioggia verso le zone montuose o il mare, ma in generale oggi il tempo sarà abbastanza buono. In nottata e nelle prime ore di lunedì 23 dicembre saranno possibili annuvolamenti sul settore costiero e sull'Adriatico centrale. Sempre domattina, 23 dicembre, l'aria fredda che segue la perturbazione potrà favorire annuvolamenti sui settori adriatici di Abruzzo, Molise e Puglia con possibili precipitazioni.

Temperature: in ulteriore aumento, specie sul settore adriatico

Venti: moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Venti in graduale ma temporanea attenuazione

Mare: poco mosso o localmente mosso sottocosta, mosso o molto mosso il settore centrale del Mare Adriatico