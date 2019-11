Gambero Rosso, Caprice premiata nella guida "Pasticceri & Pasticcerie 2020"

C'è anche Pescara fra le città e località che possono vantare una delle migliori pasticcerie d'Italia. Nella guida Gambero Rosso 2020 "Pasticceri & Pasticcerie" infatti è presente la storica caffetteria e pasticceria pescarese Caprice. L'attività ha ottenuto il riconoscimento di "due torte" con il punteggio di 86/100.

I principali parametri presi in considerazione dal Gambero Rosso per stilare la graduatoria sono pasticceria, servizio ed ambiente. Sono 580 in tutto le attività segnalate complessivamente in Italia, mentre in Abruzzo oltre a Caprice troviamo "Pannamore" di Vasto.

Ricordiamo che Caprice era stata inserita anche nella guida "Bar d'Italia 2020" realizzata sempre dal Gambero Rosso, ottenendo in questo caso il massimo riconoscimento ovvero "tre tazzine" e "tre chicchi" per quanto riguarda la prima colazione, lo spuntino della pausa pranzo, gli aperitivi, i cocktail, ma anche per il servizio, l’ambiente e la pulizia, e per la qualità del caffè servito.