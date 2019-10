Spoltore, visita in Comune del comandante provinciale dei carabinieri Gambardella

Il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, il colonnello Eduardo Gambardella, si è recato al Comune di Spoltore per una visita istituzionale.

Gambardella ha incontrato il sindaco Luciano Di Lorito e la giunta comunale.

Ad accompagnare il colonnello dell'Arma dei carabinieri è stato il il comandante della Stazione locale, il luogotenente Enrico Bicocca.

È stato un confronto molto cordiale al quale ha partecipato anche il comandante della polizia locale, Panfilo D'Orazio. Di Lorito ha garantito la massima collaborazione da parte dell'Ente e della Polizia Locale e parlato con Gambardella anche della volontà di conferire all'Arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria di Spoltore: un momento solenne per evidenziare il legame tra le due istituzioni.

Gambardella ha parlato rapidamente dell'accoglienza in l'Abruzzo, in una provincia che ha trovato «ricchissima di cose da vedere e posti da visitare». La provincia di Pescara è un territorio che presenta delle complessità sulle quali il nuovo comandante ha promesso di lavorare con passione ed impegno. Gambardella ha sottolineato il legame tra il calore della gente d'abruzzo e quello della provincia campana, dove ha anche lavorato in passato.