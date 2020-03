Circonvallazione, chiude per lavori la galleria San Giovanni tra Pescara e Montesilvano

Chiude per lavori la galleria "San Giovanni" lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano.

A farlo sapere è l'Anas che dovrà effettuare alcune prove tecniche tra i chilometri 2,710 e 4,070 della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”.

I lavori saranno eseguiti nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo e per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, sia per il personale a lavoro che per la circolazione, la galleria sarà chiusa il 26 in direzione sud e il 27 in direzione nord, nella fascia oraria dalle 8 alle 17.

Il traffico verrà deviato su viabilità comunale.

