Circonvallazione Pescara, chiude 26 giorni una delle gallerie per lavori

Una delle gallerie della circonvallazione che collega Francavilla al Mare a Montesilvano passando per Pescara resterà chiusa per lavori.

A farlo sapere è l'Anas che gestisce la variante della strada statale 16, la via Nazionale Adriatica.

La galleria interessata dai lavori e dalla conseguente chiusura è quella "Le Piane" a Francavilla al Mare.

Il traffico veicolare sarà interdetto in orario notturno, dalle ore 2 alle 6, da lunedì 4 a sabato 30 novembre tra gli svincoli Alento e Val di Foro. La circolazione viaria sarà deviata sulla strada statale 16.