Morto Gaetano Novello, fu sindaco di Pescara per 8 anni

È morto Gaetano Novello, ex sindaco di Pescara e presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo.

Novello aveva 89 anni e la sua scomparsa ha già fatto il giro del capoluogo adriatico e sono già diversi i messaggi di cordoglio.

Guidò la nostra città dal 1963 al 1971 e dopo l'esperienza in Comune ha proseguito la sua carriera politica in Regione.

«Un signore della politica, sindaco e amministratore di lungo corso, ho appreso con dispiacere della scomparsa di Gaetano Novello», dice l'ex primo cittadino Marco Alessandrini, che ricorda come Novello fosse un democristiano convinto, instancabile promotore dell’identità e della crescita abruzzese attraverso l’impegno politico. Pescara perde una memoria storica di anni di grandissimo fermento e sviluppo per il nostro territorio. Nel corso del mio mandato sindacale più volte ci siamo confrontati sulle questioni che più riguardavano la città e lui non ha mai fatto mancare proposte e consigli. Il mio abbraccio alla famiglia».

«Un politico democristiano di grande levatura culturale, un amministratore onesto e capace, un cattolico democratico di grande sensibilità sociale», ricorda Gianni Melilla, «era di una generazione precedente alla mia, quella che ha innovato e fortificata l’economia abruzzese, puntando su un intenso sviluppo industriale, e dando contemporaneamente massima attenzione alla qualificazione del suo sistema di welfare sociale. La sua apertura al cambiamento lo ha portato a dialogare proficuamente anche con chi esprimeva , come me, una cultura politica di sinistra. Mi ha dato tanti buoni consigli. Per lui ho un grande sentimento di gratitudine e di rispetto, sono molto vicino al dolore dei suoi familiari. L’Abruzzo ha perso uno dei suoi figli migliori».