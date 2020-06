In questo periodo non è raro notare la presenza di gabbiani in via Cesare Battisti... ma il motivo è tutt'altro che romantico.

La foto che pubblichiamo in questo articolo, infatti, è stata scattata da una nostra lettrice lungo la strada, e mostra uno di questi uccelli mentre si ciba dei resti di un povero piccione.

"La zona è piena di gabbiani - scrive la cittadina - c'è immondizia e i bidoni straripano. La cosa è stata già segnalata al sindaco Carlo Masci, che spero faccia qualcosa il prima possibile".