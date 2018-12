Fuochi e botti di capodanno: divieti anche a Spoltore

Anche Spoltore si allinea a Pescara e Montesilvano con un'ordinanza riguardante le limitazioni ed i divieti di utilizzo di botti e fuochi d'artificio sul territorio comunale. L'ordinanza, firmata dal sindaco Di Lorito, sarà valida dal 30 dicembre fino al 7 gennaio 2019.

Il sindaco sottolinea come l'uso di botti e fuochi senza rispettare le regole e le istruzioni può provocare danni gravi a chi li utilizza ed alle persone vicine, senza considerare il trauma causato agli animali domestici. Per questo, l'ordinanza prevede una sanzione per i trasgressori da 25 a 500 euro. Nello specifico entrerà in vigore il divieto di: