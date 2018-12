Funerali Enrico Di Muzio: chiesa del mare gremita per l'ultimo saluto [FOTO]

Una folla di amici, parenti e conoscenti che la chiesa del mare non è riuscita a contenere. Oltre un migliaio di persone si sono raccolte in preghiera per dare l'ultimo saluto a Enrico di Muzio, il commerciante di 47 anni venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi. Tra i partecipanti alla funzione funebre, molti tifosi del Pescara con i quali Enrico amava seguire la squadra di calcio nel settore dei distinti e in trasferta. Gli stessi amici di fede biancazzurra hanno deposto sulla bara vessilli, sciarpe e una maglia del giocatore Memushaj. Lo strazio maggiore è toccato al fratello Marco, chierico sacerdotale, che ha affiancato don Vincenzo nella celebrazione.

Nel gruppo dei ministranti anche Don Paolo Lembo, suo amico d'infanzia, e Antonio Papponetti. Un suo amico del cuore, Vittorio De Angelis, ricorda con le lacrime agli occhi una mitica trasferta allo stadio San Siro in occasione di Milan-Pescara:

"Enrico venne con noi in pullman portandosi dietro un enorme tegame con del timballo appena preparato. Era un generoso, capace di far ridere tutta la comitiva con la sua spassosa imitazione di Lino Banfi. Impossibile dimenticarlo"

Al funerale di Enrico Di Muzio erano presenti anche diversi personaggi del mondo politico cittadino e tanti suoi colleghi commercianti del centro.