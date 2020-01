Decisa la data del funerale del neonato morto nella culla a Spoltore

È stata stabilita la data dei funerali del bimbo di soli 36 giorni ritrovato morto nella culla a Spoltore.

Le esequie saranno celebrate domani mattina, venerdì 31 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Panfilo a Spoltore.

Una tragedia che scosso tutta la comunità spoltorese e non solo.

Il neonato ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il piccolo era stato messo nella culla a dormire intorno all'una di notte e dopo circa 3 ore la mamma è andao a prenderlo per la poppata ma non rispondeva. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma il trasporto in ospedale con l'ambulanza e i tentativi di rianimazione non hanno, purtroppo, sortito gli effetti sperati.

Sul corpo del bimbo è stata eseguita l'autopsia e nei prossimi giorni saranno resi i risultati.