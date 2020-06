Cappelle sul Tavo dà l'addio ad Andrea Galassi, funerali nella chiesa della Beata Vergine Maria Lauretana

Cappelle sul Tavo è pronta a dare l'addio al suo concittadino Andrea Galassi scomparso prematuramente a soli 41 anni.

Galassi è scomparso lo scorso 9 giugno nell'ospedale Cisanello di Pisa e i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, venerdì 12 giugno.

L'appuntamento, è alle ore 16 nella chiesa della Beata Vergine Maria Lauretana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto i tantissimi amici e tutta la comunità cappellese essendo stato sempre molto attivo nelle varie attività socio-culturali locali.

Nei giorni scorsi anche il sindaco Lorenzo Ferri ha voluto ricordarlo con un messaggio su Facebook: «Un'altra perdita gravissima affrange duramente il nostro paese, per la scomparsa prematura di Andrea Galassi, appena quarantunenne, amico fraterno e testimone delle mie nozze. Combatteva contro una malattia gravissima; una battaglia resa, forse irrimediabilmente, ancora più complicata dall’emergenza sanitaria. Un’immensa tragedia famigliare e una sciagura umana che la giovane età di Andrea rende ancora più straziante. Lascia un vuoto incolmabile per i suoi congiunti, ed enorme in chiunque abbia conosciuta la sua splendida persona, ne abbia goduta l’amicizia, abbia avuta esperienza della sua grande umanità. Il paese intero lo ricorda con grande affetto e io personalmente m’inchino alla sua memoria, con l’angosciato ricordo dei momenti più significativi, anche della mia vita, trascorsi insieme. Lo abbraccio idealmente per l’ultima volta e lo porterò sempre nel cuore.

Buon viaggio Andrea. A Dio. Lorenzo».