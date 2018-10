Folla e commozione per l'addio al pasticciere Sabatino Faieta di Pescara Colli [FOTO]

Folla e commozione oggi pomeriggio, sabato 13 ottobre, per il funerale di Sabatino Faieta, storico pasticciere di Pescara Colli.

Faieta, titolare dell'omonima pasticceria di via di Sotto, è deceduto l'altra notte all'età di 69 anni.

Le esequie, officiate da don Massimo, si sono tenute alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni e San Benedetto, in strada Pandolfi. Il corteo funebre è partito con la banda alle ore 14:15 dalla casa del defunto, in via Del Greco, per poi arrivare a piedi davanti alla pasticceria in via di Sotto.

Dopo una breve sosta di una decina di minuti, è stata infine raggiunta la parrocchia per l'ultimo saluto a Sabatino. Chiesa stracolma con un migliaio di partecipanti, compresi i rappresentanti delle altre pasticcerie dei Colli come Marzoli e Santavenere, con i fgli e la vedova di Ettore Santavenere scomparso la scorsa settimana.

La salma è stata tumulata nel cimitero di Spoltore dove riposano già riposano i genitori di Faieta, che lascia la moglie Tiziana, i figli Enrico, Luca, Nico e Maria Antonietta, la nuora Sara, il genero Ettorre e i nipoti Asia, Nicole e Francesco.

Presente in strada, su richiesta del consigliere comunale Massimiliano Pignoli (amico del defunto), la polizia municipale che ha regolato il traffico vista l'alta affluenza al corteo funebre.