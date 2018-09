Una folla commossa per l'ultimo saluto a Goffredo Travaglini [FOTO]

Una folla commossa oggi pomeriggio, lunedì 24 settembre, ha dato l'ultimo saluto a Goffredo Travaglini, storico dj pescarese venuto a mancare nei giorni scorsi.

Nella chiesa Regina della Pace di via Raffaello a Pescara, in tanti, tra parenti, amici e conoscenti, hanno deciso di essere presenti per accompagnare Travaglini in questo suo ultimo viaggio terreno.

La città di Pescara ha perso un'altra figura storica, un cultore della musica e apprezzato professionista della consolle, che si è spento all'età di 59 anni per un male incurabile.

Alle esequie hanno partecipato tutti i rappresentanti della movida pescarese, a paritre da gestori e staff di diversi locali e stabilimenti balneari, il consigliere comunale Carlo Masci, Giacomo Iannone, tutti i dj della costa adriatica, Quirino Sabatini, Walter Musicò, Alceste Pasquinelli, e i collleghi dj Mauro Cesarone, Giulio Bene e Antonio Desiderio solo per citarne alcuni.

Il rito funebre non è stato celebrato da don Antonio ma da un suo aiutante. In prima linea, distrutta dal dolore, l'anziana madre di Travaglini. Lascia le figlie Magdalena e Caterina e tanti vecchi compagni di avventure.