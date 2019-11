Esce “Fulmini”, il nuovo singolo di 24 Ore. Il brano del 23enne artista pescarese, al secolo Marco Ferramosca, viene pubblicato oggi (26 novembre) con la produzione di Ninety Records e la distribuzione di Artist First.

Il testo è stato scritto dallo stesso 24 Ore insieme a Fabio Falcone, mentre la musica porta la firma di Francesco Di Rocco, Flavio De Carolis e Marcos Marcelli.

Così 24 Ore spiega la sua canzone:

«È una cantata d’amore, in cui il tempo riesce a fermare ogni posto, ogni storia, ogni respiro, fino a quando la nostalgia trova il modo di "sporcare" il racconto, generando quel senso di colpa tipico di una carezza non voluta: si scatena un temporale interiore fatto di fulmini, il cui suono grave è talmente lontano da essere quasi piacevole. Un moto circolare abbraccia sonorità pop anni ’80 a sonorità synthwave, con una forza centripeta che unisce la confusione a una piacevole passione, non lasciando spazio per esprimere una giornata di 24 ore. Come quei fulmini che da piccoli ci spaventavano tanto da essere stretti in un forte abbraccio, mentre adesso che siamo grandi come delle città crediamo di esserne immuni, ma forse ne avremmo ancora bisogno».