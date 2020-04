Nasce "Fattoria Smart" da un'idea di tre imprenditori pescaresi

Un portale dove scegliere e comprare direttamente dal produttore agricolo e ricevere subito la spesa a casa. Da oggi è possibile grazie a http://www.fattoriasmart.com, la piattaforma web ideata da una famiglia pescarese trapiantata in provincia di Cremona. Questa vetrina virtuale di prodotti della terra quali ortaggi, legumi, frutta e verdura, è totalmente gratuita sia per gli inserzionisti che per gli utenti, i quali possono ordinare il proprio cestino di prelibatezze a costi convenienti, scavalcando la filiera alimentare e garantendosi la merce a km zero.

L'idea è di Melinda Kovacs, titolare di un ecommerce, coadiuvata da Massimiliano Guerra, proprietario del marchio Infobytes e realizzatore del sito. Tutto l'aspetto del digital marketing è invece a cura del giovane freelancer Szilard T. Veres.

La Kovacs ha dichiarato:

"Grazie a "Fattoria Smart" si potrà ricevere la merce direttamente a domicilio, senza correre rischi di diffondere o contrarre il virus e soprattutto con un netto risparmio di denaro e di tempo. La mission è quella di aiutare le comunità locali mediante la promozione e la vendita diretta dal produttore al consumatore, attraverso un'economia responsabile e rispettosa dell'ambiente"

Oltre ad aiutare il territorio, l’intento è quello di salvaguardare i cittadini evitando troppi spostamenti e senza costi aggiuntivi. Nel database, ampliato su scala nazionale, sono inserite anche molte aziende agricole inserite nella fondazione "Campagna Amica", ma comprende anche la piccola bottega alimentare e l'ortolano di fiducia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa è l’occasione giusta per avere visibilità e ampliare la propria offerta senza costi aggiuntivi.La piattaforma, lo ricordiamo, è gratuita per tutti".