Freccia Argento, oltre il danno anche la beffa: diminuiscono i posti a disposizione

Ancora un duro attacco da parte di Federconsumatori a Trenitalia per la questione dei treni sulla linea Milano - Pescara. L'associazione a tutela dei consumatori, che nei mesi scorsi aveva protestato per l'aumento del prezzo dei biglietti fino all'80% per la sostituzione dei Freccia Bianca con i Freccia Argento, senza però ridurre i tempi percorrenza e senza aumentare i servizi, ora interviene in merito alla questione dei posti disponibili per gli utenti che viaggiano a sud di Ancona.

A causa infatti della mancanza di treni straordinari nei pre e post festivi, spesso gli utenti lamentano l'impossibilità di viaggiare in treno in concomitanza di ponti, festività e vacanze estive:

Ma addirittura l'ETR 700 utilizzato per le Frecce Argento riduce ulteriormente il numero dei posti disponibili sul treno; peggiorando ancora di più l'offerta lungo la Direttrice Adriatica. E' questa la ragione che impedisce a molti pescaresi (baresi, foggiani....) la possibilità di utilizzare il treno nei periodi festivi. Eppure ci sarebbe una soluzione, a costo zero, per migliorare sia l'offerta lungo la linea adriatica, sia il bilancio di Trenitalia. Basterebbe inibire l'utilizzazione delle Frecce nei periodi pre/post-festivi, ai viaggiatori interessati a viaggi compresi tra le fermate di Ancona e Bologna, per aumentare l'offerta dei clienti a sud di Ancona. Anche perché tra Ancona e Bologna l'offerta ferroviaria è ampiamente sufficiente

Federconsumatori però conclude sottolineando come questo genere di proposta, più volte ripresa dall'associazione, non sia mai stata ascoltata da Trenitalia.