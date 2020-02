I fratelli Gentile di Collecorvino protagonisti in tv a "La Corrida" su Rai 1 [VIDEO]

I fratelli Flavio e Valerio Gentile di Collecorvino protagonisti in televisione come concorrenti de "La Corrida" nella puntata andata in onda ieri sera, venerdì 28 febbraio, su Rai1.

I due fratelli, di 15 e 16 anni, della provincia di Pescara si sono proposti suonando uno strumento musicale realizzato in casa.

Molto emozionati sul palco dello show del venerdì sera Flavio e Valerio hanno risposto alle domande del conduttore Carlo Conti raccontando la passione per il ballo, oltre a quello per la musica.

Insieme al papà, in 2 settimane, hanno creato uno strumento molto particolare con una serie di tubi. Il pubblico ha apprezzato l'esibizione tributando solo applausi ai 2 giovani del Pescarese.

Per vedere l'esibizione basta cliccare sul seguente link e andare a 38 minuti e 40 secondi: https://www.raiplay.it/video/2020/02/La-Corrida-cfa58900-fe63-4893-9ac4-69deca3e5f5a.html