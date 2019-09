Giovane chef di Spoltore nel cast della nuova stagione de ‘I fatti vostri’

Il suo nome è Francesco Pettinella e ha 29 anni. Si tratta di un giovane chef di Spoltore con importanti esperienze culinarie a livello internazionale, che da questa mattina (16 settembre) farà parte del cast della nuova stagione de "I fatti vostri", storico programma televisivo di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli.

Come riporta Spoltore Notizie, Francesco avrà uno spazio tutto suo tra le 11.30 e le 11.45, proponendo ricette di propria creazione:

«Sicuramente proporrò qualche piatto tipico della cucina spoltorese, ma di più non posso dire - ha svelato Pettinella al giornalista Costantino Spina - Due anni fa un’impresaria della trasmissione si è trovata a pranzare nel ristorante in Danimarca dove io stavo lavorando e mi ha proposto di entrare nel cast del programma, ma il mio percorso non era ancora finito. Ho espresso il desiderio di portare a termine il mio lavoro in Danimarca. Allora lei mi ha detto di ricontattarla non appena sarei rientrato in Italia. Così è stato, ci siamo sentiti telefonicamente ed è iniziata questa collaborazione che durerà fino al termine della trasmissione, a maggio 2020».