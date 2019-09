Due artisti pescaresi protagonisti con Luca Abete di un'importante campagna sociale

Due artisti pescaresi protagonisti insieme a Luca Abete (inviato di Striscia la Notizia) di un'importante campagna sociale: si tratta del produttore Francesco Altobelli e del cantante Patrizio Santo. Tutto merito degli streaming ottenuti da "Non ci ferma nessuno", canzone prodotta dalla Ondesonore Records di Altobelli e cantata da Santo con il featuring dello stesso Luca Abete.

Il brano ha fatto da colonna sonora all'ultima edizione dell'omonimo tour motivazionale di Abete (che qualche mese fa è anche approdato a Pescara). Ieri a Milano, in piazza Duomo, si è tenuta la consegna di 10.000 pasti completi al charity partner Fondazione Banco Alimentare Onlus, raccolti dalla community di #NonCiFermaNessuno e messi a disposizione dal food donor Penny Market Italia.

Erano presenti Luca Abete, ideatore ed anima del progetto universitario #NonCiFermaNessuno, Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, e Bruno Bianchini, Direttore Marketing strategico di Penny Market Italia, da tre anni food donor dell’iniziativa. Stasera su Canale 5, durante 'Striscia la Notizia', andrà in onda il relativo servizio.

“Anche quest’anno abbiamo realizzato un piccolo grande miracolo - ha dichiarato Luca Abete a margine dell’evento - Girando l’Italia abbiamo trasmesso entusiasmo, gioia e fiducia a tanti studenti che si apprestano a vivere le grandi sfide con le naturali paure che capita di respirare in quel periodo della vita. L’abbiamo fatto con tanti compagni e tra questi uno particolarmente legato a questo progetto che è il Banco Alimentare. Lo abbiamo fatto anche questa volta passando dalle parole ai fatti concreti, facendo capire a tutti quanto sia importante puntare su una gestione sana degli alimenti: combattere lo spreco in maniera concreta con piccoli gesti può veramente rappresentare una svolta consapevole della propria esistenza e del modo di approcciarsi alla società".

I beni alimentari che compongono i 10.000 pasti completi sono stati stoccati nella sede del Banco Alimentare della Lombardia per essere distribuiti in tutte le sedi regionali. Penny Market Italia ha sposato il progetto affiancandosi in qualità di food donor e mettendo a disposizione del Banco Alimentare beni alimentari molto preziosi per le persone e le famiglie indigenti che, purtroppo, non riescono a garantirsi un pasto completo.