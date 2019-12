VIDEO | Un pescarese firma la musica degli auguri natalizi di Luca Abete

Un pescarese firma la musica degli auguri natalizi di Luca Abete: si tratta dell'autore e produttore Francesco Altobelli. È lui ad aver scritto, appunto, il sottofondo strumentale che accompagna un testo dell'inviato di 'Striscia la Notizia', inserito in un video che Abete ha realizzato ad Avellino per fare gli auguri a tutti i suoi follower all'insegna del claim “A Natale regala Abbracci”.

“Anche quest’anno ho pensato di realizzare un video per fare gli auguri a mio modo alle persone che mi seguono sui social network e che hanno a cuore le cose che mi stanno più vicine - racconta Luca Abete - In sostanza è un invito in musica alle persone, con tante belle immagini colorate e realizzato nella mia città, a ritrovare il giusto valore del Natale. Oltre i regali fisici, quelli da scartare sotto l’albero, riappropriamoci anche dei valori importanti e delle cose semplici, come può essere un abbraccio! Questo Natale abbiamo pensato di fare le cose in grande: al testo che ho scritto ho avuto la fortuna di poter abbinare un brano realizzato per l’occasione da Francesco Altobelli, che ha prodotto così un vero e proprio brano musicale che sarà disponibile per l’ascolto su tutti i digital store”.

Il brano, edito dalla Ondesonore Records, è disponibile su tutti i digital store (Spotify, AppleMusic, AmazonMusic, Deezer etc.). Altobelli ha ovviamente espresso gioia e soddisfazione per questo risultato, che lo ha portato a collaborare con Abete per la seconda volta dopo "Non ci ferma nessuno", colonna sonora dell'omonima campagna motivazionale di Luca nelle università italiane.