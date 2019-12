La batterista Francesca Avolio suona con Raf a "Quelli che il calcio" [FOTO]

La giovane batterista Francesca Avolio ha suonato oggi pomeriggio con Raf e D'Art a "Quelli che il calcio". La Avolio figurava infatti tra i membri della band che ha accompagnato il noto cantante Raf e suo figlio Samuele Riefoli nell'esecuzione del loro singolo "Samurai". Il tutto, in diretta televisiva su Raidue.

Francesca è di origini napoletane, anche se da anni vive ormai stabilmente in Abruzzo, e frequenta spesso anche Pescara, dove tra l'altro si è diplomata in "Batteria Pop" seguendo l'apposito corso istituito da Angelo Valori al Conservatorio. Ovviamente la Avolio ha espresso su Facebook tutta la propria soddisfazione per questa collaborazione con Raf e D’Art, parlando di "una bellissima esperienza".