Francavilla, donna salvata nel sottopasso: i tre eroi ospiti a "I fatti vostri" [VIDEO]

Hanno raccontato quei momenti drammatici finiti per fortuna nel migliore dei modi, con il salvataggio in extremis di Antonina Zappalorto, la donna di Francavilla bloccata nella sua auto completamente sommersa in un sottopasso il 22 ottobre scorso.

Protagonisti della puntata di ieri de "I fatti vostri" su Raidue i tre uomini che senza esitazione si sono tuffati in acqua e sono riusciti ad estrarre la donna dall'abitacolo per poi condurla in salvo a poche decine di metri. Luca Ortu, Amilcare Catena ed a Flavio Firmani hanno ricostruito insieme alla signora Antonina (che era collegata dalla sua casa di Francavilla) quanto accaduto. I tre saranno premiati con l'encomio solenne dal Comune di Francavilla, ed Ortu sarà premiato anche dalla sua cittadina d'origine, Alghero.

Potete seguire l'intervista al minuto 36 e 35" del video su Raiplay della puntata: https://www.raiplay.it/video/2018/10/I-Fatti-Vostri-436fb1a1-4829-43a6-af13-2566736fba70.html