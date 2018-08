Frana ad Abbateggio: chiuso l'accesso alle cascate di Cusano

A causa di una frana che ha portato al distacco di una massa di detriti e rocce nei pressi delle cascate e del fosso di Cusano, il Comune di Abbateggio ha diramato un'ordinanza di divieto d'acceso alla zona. In questo periodo le cascate sono meta di turisti ed escursionisti, e dunque per evitare possibili incidenti è stata disposta l'ordinanza fino a quando non sarà bonificata e messa in sicurezza la zona.