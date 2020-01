Imbrattata l'opera di Pep Marchegiani sul pilone dell'asse, ma è solo un fotomontaggio dei 99 Cosse - FOTO

Un fotomontaggio con una falsa scritta di un writer sull'opera di Pep Marchegiani appena inaugurata ha scatenato ironia e reazioni sui social. Il noto gruppo comico e musicale abruzzese 99 Cosse, infatti, ha postato sulla sua pagina Facebook l'immagine dell'opera dell'artista, realizzata su uno dei piloni dell'asse attrezzato, con una presunta scritta in vernice spray.

In realtà si trattava di un falso, ma non avendo subito specificato che si trattava di un fotomontaggio la foto ha fatto il giro dei social provocando decine di commenti e reazioni di utenti, convinti che in realtà l'atto vandalico fosse stato realmente compiuto. Fra questi, anche quello del consigliere comunale della Lega Vincenzo D'Incecco che ha subito condannato il presunto danneggiamento dell'opera.

Anche il consigliere comunale d'opposizione Di Iacovo è intervenuto sulla vicenda, rassicurando che si trattava solo di un fake:

Tranquillizzo i consiglieri della Lega non é stato imbrattato nulla, é solo un fotomontaggio del gruppo satirico #99Cosse. Per scrivere in quel modo avrebbero dovuto utilizzare bombolette spray grandi come betoniere e per giunta volanti.

Lo stesso consigliere comunale e regionale D'Incecco, che aveva cancellato la foto con il commento sulla presunta scritta, ha poi replicato: