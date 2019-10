FOTO - VIDEO - Via Firenze, installati i nuovi dissasuori stradali elettronici

Nuovi dissuasori stradali in centro a Pescara. L'assessore comunale Adelchi Sulpizio ha presentato il nuovo sistema che impedisce gli accessi non autorizzati e le intrusioni fra le vie del centro. I nuovi dispositivi sono stati installati all'angolo fra via Firenze e via Genova, e sono dotati di un sensore che permette l'accesso solo ai mezzi autorizzati. Prendono il posto dei blocchi in cemento che erano stati posizionati nello stesso punto.

Il sistema per due mesi sarà controllato manualmente per consentire un periodo di sperimentazione. Installato anche un semaforo che indicherà con una luce rossa quando le barriere sono alzate.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...