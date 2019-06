FOTO | Vernice, plastica e spazzatura davanti alla Media Mazzini dopo l'ultimo giorno di scuola

Oggi pomeriggio, passando davanti alla scuola media Mazzini, in via Regina Margherita, ho visto un tappeto di bottiglie di plastica su un marciapiede devastato da resti di liquidi colorati, farina (o qualcosa del genere) che creava con l’acqua un poltiglia pericolosa per i pedoni.

Ho capito che erano i resti di una baldoria studentesca che ha lasciato solo tappeto di plastiche e coloranti. Una donna mi si è avvicinata raccontandomi quello che era successo. Ragazzi che si sono denudati, hanno rovesciato litri di acqua colorata anche contro passanti e personale scuola che capitava sotto tiro... compresi i docenti.

La scuola. Emblematica tutta quella devastazione davanti alla scuola dei ragazzi della “Pescara bene”.

Mi immagino le mamme arrivate con i Suv a riprendere i loro figlioletti e farsi una risatina....evidentemente nessuno li ha obbligati a raccogliere tutta quella plastica. Io stavo per farlo, ma poi ho pensato che quel monumento alla diseducazione doveva restare ancora lì, per aiutarci a riflettere. Sì, per capire perché e fino a che punto noi adulti abbiamo sbagliato.