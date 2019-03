Anche Pescara protagonista nelle foto della polizia di Stato in mostra a Mosca [FOTO]

“Italy-Twilight skylines from Police helicopters”. Questo il titolo della mostra che verrà inaugurata oggi, martedì 12 marzo, a Mosca in Russia.

In esposizione ci saranno le foto scatatte da Massimo Sestini dall'elicottero della polzia di Stato che ritraggono le città e i luoghi più suggestivi del nostro Paese.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 19 al Museo Mamm (Multimedia Art Museum) della capitale russa alla presenza dell'ambasciatore Pasquale Terraciano.

Il fotografo, in occasione della realizzazione degli scatti per la Polizia di Stato, volando con i modelli Agusta Westland AW139 e AB212 di Leonardo-Finmeccanica impiegati dalla Polizia, ha immortalato i paesaggi dell'Italia, un'ora dopo il tramonto o un'ora prima dell'alba. Le immagini esposte mettono insieme, in un orizzonte di luce di suggestiva bellezza, le meraviglie d’Italia, unica per varietà ed armonia.

Il progetto, nato dalla volontà di mettere a disposizione del grande pubblico la visione di un’Italia mai vista, è unico a livello internazionale. Gli scatti consentono al visitatore di scoprire le meraviglie di un Paese che spaziano dalla grandi città ai centri della cultura, dal litorale alle Alpi.

Tra le foto in mostra, anche quelle scattate in Abruzzo; una, in particolare, ritrae la città di Pescara vista al tramonto.

