Lavori via Firenze: cantiere prosegue senza intoppi, ecco quando ci sarà la riapertura

Prosegue senza intoppi e rapidamente il cantiere per il rifacimento dell'asfalto in via Firenze a Pescara. Il sindaco Alessandrini ha eseguito questa mattina un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori.

La carreggiata è già stata ripristinata per gran parte del tratto già interessato dal cantiere.

In corso anche il rifacimento delle strisce pedonali in via Arapietra ed in diverse strade e zone della città.

L'assessore Natarelli ha fatto sapere che la strada tornerà percorribile già da domani mattina, 6 marzo, perché nella serata odierna saranno ultimati i lavori di posa dell’asfalto.