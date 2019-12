Il programma televisivo 'Food Advisor' fa tappa a Pescara [VIDEO]

Il programma televisivo 'Food Advisor' fa tappa a Pescara. Martedì sera, 10 dicembre, in prima visione è andato in onda l'episodio della trasmissione di Food Network ambientato nella nostra città e presentato, come sempre, dallo chef Simone Rugiati.

Ogni puntata è basata su 4 "advisor" che guidano Rugiati nei ristoranti del posto alla scoperta dei piatti tipici della tradizione enogastronomica italiana. Ovviamente c'è poi un premio finale. A Pescara il giovane conduttore ha degustato le pallotte cacio & ove, recandosi:

con Fabrizio da " L'Abruzzo a tavola ", in viale D'Annunzio

", in viale D'Annunzio con Pierluigi da " Trattoria Mà ", che è un food truck itinerante

", che è un food truck itinerante con Cesidio da " Tiella ", in corso Manthonè

", in corso Manthonè con Alessandra da "La stozza gourmet", in viale Pindaro

Alla fine Simone Rugiati ha stilato la sua classifica, che è la seguente:

L'Abruzzo a tavola Tiella La stozza gourmet Trattoria Mà

Vincitore del programma è dunque risultato "L'Abruzzo a tavola" della signora Dina Donatelli, che si è aggiudicato la prestigiosa vetrofania di "Food Advisor", mentre a Fabrizio è andato un buono di 500 euro da spendere nel locale. Per rivedere l'intera puntata di 'Food Advisor' a Pescara basta cliccare QUI.